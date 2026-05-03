Mazda с людьми разбилась в жестком ДТП и попала на видео

В Иркутской области водитель и пассажир Mazda не выжили в серьезной аварии

В Иркутской области автомобиль с людьми влетел в дерево и разбился. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«ДТП <...> произошло на 14-м км Байкальского тракта. 22-летний водитель Mazda 6, двигаясь из Иркутска в Листвянку, не справился с управлением и съехал с дороги», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате аварии иномарка влетела в дерево и получила повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов. По данным канала, в результате ДТП водитель и пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали еще двоих пострадавших. На место аварии прибыли инспекторы ГИБДД, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.

