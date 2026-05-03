Названы самые опасные регионы для автомобилистов

МВД: Тува стала лидером по смертности в ДТП в первом квартале 2026 года
Россияне в первом квартале 2026 года чаще всего погибали в ДТП в Туве, а также в Карачаево-Черкессии и Еврейской автономной области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ.

Всего с начала 2026 года в результате ДТП в России скончались 2264 человека. Это 1,55 погибших в пересчете на 100 тысяч населения страны. При этом в Туве на 100 тысяч населения приходится 4,72 не выживших в авариях, что более чем в три раза превышает общероссийский уровень. В Карачаево-Черкесской республике и Еврейской АО этот показатель составляет 3,62 и 3,46 соответственно.

Кроме того, в список регионов, в которых россияне чаще всего погибали в ДТП в начале 2026 года, вошли Кабардино-Балкария, Приморский край, Амурская область, Адыгея, Ингушетия и Рязанская область.

Меньше всего погибших в авариях в первом квартале 2026-го зафиксировано в Чукотке, в Москве и Санкт-Петербурге.

До этого в МВД рассказали о криминальной обстановке в России в первом квартале 2026 года. По данным ведомства, количество зарегистрированных преступлений в стране снизилось на 16,7%, в том числе тяжких и особо тяжких — на 19,8%. В частности, с начала 2026 года стало меньше разбоев, грабежей и краж. Сократилось и количество угонов автомобилей, а также всех видов мошенничеств.

Как подчеркнули правоохранители, в январе — марте раскрыто на 10,8% больше преступлений прошлых лет, чем за три месяца 2025 года, в том числе тяжких и особо тяжких — на 32,8%. Число ДТП с пострадавшими за указанный период снизилось на 8,7%.

Ранее был назван самый распространенный вид преступлений в России.

 
