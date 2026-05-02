В Орске две машины провалились в метровую яму с водой

В Орске два автомобиля провалились в яму с водой на месте провала асфальта
isaravut/Shutterstock/FOTODOM

В Орске на улице Омской два автомобиля провалились в яму с водой, которая образовалась на месте провала асфальта. Об этом сообщает Telegram-канал ORSK.RU.

По словам владелицы провалившейся «Лады», глубина ямы составила около метра. Вода полностью скрыла переднюю часть машины. Женщина отметила, что выбраться самостоятельно она бы не смогла. Ей помогли неравнодушные прохожие. Спустя несколько минут в ту же яму попал еще один автомобиль.

В конце апреля очевидцы сообщали о фонтане из кипятка, бьющего из-под земли на улице Новосибирская в Орске. Такая же коммунальная авария произошла и в центре города на проспекте Ленина. Отмечалось, что на месте происшествия обвалился грунт.

До этого два автомобиля провалились под лед на озере Байкал. В итоге для спасения людей, которые находились в ушедших под лед автомобилях, пришлось использовать катер на воздушной подушке.

