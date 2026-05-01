В Подмосковье нашли автомобиль с тремя погибшими

Автомобиль с погибшими нашли в ручье под Волоколамском. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По информации канала, машину обнаружили в воде в районе съезда к деревне Прозорово. Внутри находились тела трех человек.
Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.
