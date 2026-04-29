На Варшавском шоссе автобус с людьми влетел под «КамАЗ», есть пострадавшие

В Подмосковье автобус с людьми разбился в ДТП с «КамАЗом»

В Московской области на Варшавском шоссе произошла авария с участием с пассажирского автобуса и «КамАЗа». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«ДТП с участием пассажирского автобуса и «Камаза» городских служб произошло на Варшаском шоссе в районе Дрожжино. По информации «Осторожно, Москва», предварительно, пострадали пять человек», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате ДТП общественный транспорт получил повреждения: у автомобиля разбита передняя часть. По данным канала, в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и полиция: правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

