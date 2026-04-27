Массовое ДТП с фурами и автобусом полностью перекрыло Ярославское шоссе

На Ярославском шоссе произошло столкновение пассажирского автобуса и нескольких большегрузных тягачей. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».
Крупное ДТП, полностью остановившее движение по трассе, произошло на 56-м км шоссе, за поворотом на Голыгино в сторону Сергиева Посада.
Одну из фур развернуло на дороге, она разбила металлические ограждения разделительной полосы.
По информации «МК», в результате аварии есть пострадавшие.
Причины аварии выясняются, на месте работают сотрудники полиции.
Накануне синоптики предупредили, что в Московском регионе выпадет мокрый снег, что приведет к гололедице на дорогах. Такая погода продлится до вечера 28 апреля. В Дептрансе Москвы попросили водителей по возможности пользоваться общественным транспортом.
