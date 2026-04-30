В Госдуме выступили против изменения нештрафуемого порога превышения скорости

Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил в своем канале на платформе Max, что большинство депутатов Госдумы не поддержали идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости автомобиля в 10 раз.

По словам Володина, подавляющее большинство депутатов, независимо от фракционной принадлежности, выступают против обсуждаемого предложения об изменении нештрафуемого порога. По его словам, прежде чем озвучивать такую идею и вносить напряжение в общество, необходимо десять раз подумать, нужно ли это, и отметил, что в Госдуме такой темы на обсуждении нет.

Володин напомнил, что вопрос о снижении нештрафуемого порога уже обсуждался ранее, и тогда депутаты также раскритиковали инициативу одного из министерств, после чего правительство согласилось с позицией Госдумы. Спикер призвал не привносить в повестку тему, которая заведомо не найдёт поддержки в обществе.

До этого первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что нештрафуемый порог скорости в 2–3 км/ч вынудит водителя все время смотреть на спидометр вместо дороги, — эта спорная мера безопасности.

Ранее россиянам рассказали о новых штрафах за нарушения ПДД в 2026 году.

 
