«АвтоВАЗ» анонсировал масштабную модернизацию производства в мае

«АвтоВАЗ» в период с 1 по 13 мая проведет масштабный комплекс работ по модернизации производства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

Всего планируется выполнить более 15 тысяч работ, в которых будут задействованы 110 тысяч человек в день. Общий бюджет майской модернизации превысит 500 млн рублей. Часть этих средств будет направлена на установку нового оборудования для запуска производства кроссовера Lada Azimut и модернизации линии сборки Lada Niva.

Кроме того, планируется провести пусконаладочные работы новых обрабатывающих центров в двигательном производстве, обновить оборудование в цехах окраски, сварки и в автосборочном комплексе. Все работы планируется завершить к 18 мая 2026 года.

До этого президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что весной 2026 года компания запустит платную подписку на автомобили. Сначала будут доступны машины марки Vesta, а затем программу расширят на Largus и Granta. Подписка будет стоить порядка 40 тысяч рублей в месяц, уточнил Соколов. По его словам, это может быть особенно удобно для сегмента такси, так как сервис будет доступен и для водителей этого вида транспорта.

