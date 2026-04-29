В Приморском крае пьяный мужчина облил бензином и сжег автомобиль тещи

Telegram-канал Baza

В Уссурийске полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения сжег автомобиль своей тещи. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.

В полицию поступило сообщение диспетчера пожарной охраны о возгорании автомобиля Nissan Note, который был припаркован около дома на улице Попова. Правоохранители установили, что автомобиль вспыхнул не случайно. Недалеко от места происшествия была обнаружена и изъята металлическая канистра со следами горюче-смазочных материалов, а камеры видеонаблюдения зафиксировали действия злоумышленника.
 
Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность и местонахождение поджигателя. Им оказался 36-летний зять владелицы автомобиля. Мужчина признался, что после семейного конфликта он напился, приобрел на автозаправочной станции несколько литров бензина и поджег автомобиль тещи. Задержанный признал свою вину в полном объеме и выразил готовность возместить причиненный ущерб, который составил 500 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

15 апреля стало известно, что в Чебоксарах несовершеннолетнюю девушку задержали за поджог автомобиля полицейских.

Ранее в Рязани мужчина сжег две машины экс-избранницы из-за ревности.

 
