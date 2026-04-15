В Чебоксарах школьница подожгла машину полицейских

Несовершеннолетняя из Чебоксар была задержана после поджога автомобиля. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 16-летняя девушка пробралась на закрытую территорию стоянки служебного транспорта, облила одну из машин бензином и подожгла.

В результате автомобиль выгорел. Саму фигурантку поймали на месте преступления. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов она заявила, что неизвестные связались с ней в мессенджере и убедили совершить поджог. Все это время девушка думала, что участвует в операции спецслужб по поимке преступников.

В отношении школьницы возбудили уголовное дело по статье о совершении теракта. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В СК напомнили, что правоохранители не звонят гражданам по телефону, чтобы получить данные от банковских карт или с требованием перевести куда-либо свои деньги.

Ранее на Урале юноша сжег автомобиль полиции по указанию неизвестных.

 
