В Москве ограничат движение по некоторым улицам и набережным

В центре Москвы некоторые улицы и набережные перекроют 29 апреля
Global Look Press

В центре Москвы некоторые улицы и набережные перекроют в среду, 29 апреля, с 16:30. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

Уточняется, что 29 апреля и 4 мая с 16:30 до окончания мероприятия ограничения затронут улицы Садовническая, Балчуг, Болотная, Солянка, Ильинка и Варварка.

«Переулки 1-й Раушский, 2-й Раушский, Ветошный и Фалеевский, площади Старая и Болотная, набережные Гончарная, Москворецкая, Кремлевская, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская и Раушская, Китайгородский проезд и Большой Москворецкий мост», — говорится в публикации.

В Дептрансе отметили: парковка в зонах временных ограничений будет запрещена.

До этого на севере Москвы перекрыли дорогу из-за сильного пожара с пострадавшими. Возгорание произошло утром 28 апреля на стройке в московском районе Аэропорт. Пожар зафиксировали рядом со станцией МЦД-2 «Красный Балтиец». С нескольких этажей охваченной огнем постройки шел густой черный дым, подчеркнули журналисты.

По данным Telegram-канала SHOT, пламя вспыхнуло на стройке элитного многоэтажного дома. В результате пострадали не менее 10 человек.

Ранее в Москве из-за непогоды частично приостановили движение поездов.

 
