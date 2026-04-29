В Москве ограничат движение по некоторым улицам и набережным

В центре Москвы некоторые улицы и набережные перекроют 29 апреля

В центре Москвы некоторые улицы и набережные перекроют в среду, 29 апреля, с 16:30. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

Уточняется, что 29 апреля и 4 мая с 16:30 до окончания мероприятия ограничения затронут улицы Садовническая, Балчуг, Болотная, Солянка, Ильинка и Варварка.

«Переулки 1-й Раушский, 2-й Раушский, Ветошный и Фалеевский, площади Старая и Болотная, набережные Гончарная, Москворецкая, Кремлевская, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская и Раушская, Китайгородский проезд и Большой Москворецкий мост», — говорится в публикации.

В Дептрансе отметили: парковка в зонах временных ограничений будет запрещена.

