На МКАД перекрыли движение транспорта

В Москве временно ограничили движение для автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Рублевском шоссе по направлению в центр, на Рублево-Успенском шоссе по направлению в центр, на Можайском шоссе по направлению в центр», – говорится в публикации.

По данным канала, проезд для транспорта также ограничили на внешней стороне МКАД (дублер) в районе Ленинского проспекта и на съезде с Ленинского проспекта на внешнюю сторону МКАД.

До этого на севере Москвы перекрыли дорогу из-за сильного пожара с пострадавшими. Возгорание произошло утром 28 апреля на стройке в московском районе Аэропорт. Пожар зафиксировали рядом со станцией МЦД-2 «Красный Балтиец». С нескольких этажей охваченной огнем постройки идет густой черный дым, подчеркнули журналисты.

По данным Telegram-канала SHOT, пламя вспыхнуло на стройке элитного многоэтажного дома. В результате пострадали не менее 10 человек, двое из них находятся без сознания.

Ранее на МКАД началась стрельба.