Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

На МКАД началась стрельба

На МКАД началась стрельба из-за парковки
Максим Блинов/РИА Новости

В Москве на МКАД водители устроили стрельбу из-за места на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«На юге Москвы конфликт между водителями на парковке в торговом комплексе перерос в стрельбу», — говорится в публикации.

По предварительной информации, автомобилисты не поделили место на парковке, после чего применили травматическое оружие. В результате произошедшего один человек получил травмы.

До этого россиянин сделал кувырок в воздухе в момент жесткой драки на дороге и попал на видео. Инцидент произошел в Улан-Удэ. Пешеходы сняли момент на камеру. На кадрах видно, как люди дерутся на проезжей части, при этом в один момент мужчина перекидывает своего оппонента, который делает кувырок в воздухе и падает на асфальт. Далее на записи заметно, как нарушитель достает пистолет и начинает целиться в мужчину. О причинах конфликта не сообщается. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

Ранее в Подмосковье фура разбила авто на заснеженной трассе и попала на видео.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
