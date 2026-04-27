На МКАД началась стрельба

В Москве на МКАД водители устроили стрельбу из-за места на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«На юге Москвы конфликт между водителями на парковке в торговом комплексе перерос в стрельбу», — говорится в публикации.

По предварительной информации, автомобилисты не поделили место на парковке, после чего применили травматическое оружие. В результате произошедшего один человек получил травмы.

До этого россиянин сделал кувырок в воздухе в момент жесткой драки на дороге и попал на видео. Инцидент произошел в Улан-Удэ. Пешеходы сняли момент на камеру. На кадрах видно, как люди дерутся на проезжей части, при этом в один момент мужчина перекидывает своего оппонента, который делает кувырок в воздухе и падает на асфальт. Далее на записи заметно, как нарушитель достает пистолет и начинает целиться в мужчину. О причинах конфликта не сообщается. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

Ранее в Подмосковье фура разбила авто на заснеженной трассе и попала на видео.