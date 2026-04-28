«Электроника не поможет»: водителей предостерегли от езды по снегу на летней резине

Автоэксперт Мартыненко призвал не выезжать в снег на летних шинах

Весенняя погода с мокрым снегом требует от водителей особой осторожности. Надеяться на многолетний стаж или «умные» системы авто не стоит — законы физики никто не отменял. Об этом в интервью «Радио 1» предупредил руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко.

Проблема, по его словам, усугубляется тем, что многие не перестраивают мышление под сцепные свойства летних шин на снегу. Тормозной путь становится непредсказуемым, управляемость резко падает.

«Шина полноценно работает только тогда, когда среднесуточная температура уходит к пяти градусам. Это касается летней шины. А зимние покрышки при температуре +2 и мокром снеге намного предсказуемее и логичнее», — подчеркнул эксперт.

Если поездки не избежать, следует забыть о резких маневрах, добавил Мартыненко.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого сообщил, что зимняя погода в Москве продлится до мая. Наиболее холодными днями стали понедельник и вторник, 27 и 28 апреля, с температурой +1...+3°C.

По его информации, в среду, 29 апреля, температура составит +2...+5°C, в четверг, 30 апреля, — местами до +6°C. При этом в ближайшие дни в столице сохранится порывистый ветер до 15-20 м/c.

