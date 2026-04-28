На складах российских автодилеров зависли 400 тысяч новых автомобилей

Виталий Тимкив/РИА Новости

Стоки новых легковых автомобилей на склада российских автодилеров перестали снижаться. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Основной прирост пришелся на 2023-2024 годы (около 380 тыс шт). За 2025 год сток сократился примерно на 130 тысяч единиц. С декабря прошлого по март нынешнего года запасы новых автомобилей балансируют примерно на одном уровне», — сказал Целиков.

По его словам, за первый квартал 2026 года сокращение составило всего 6 тыс. штук, что свидетельствует о прекращении активного «рассасывания» складских запасов.

Текущая оценка стока новых автомобилей составляет около 400 тыс. единиц (суммарно у дилеров и дистрибьюторов). При этом, как отметил Целиков, дальнейшего снижения пока не наблюдается.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Кроме того, Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

Ранее сообщалось, что Omoda выведет на российский рынок четвертую модель.

 
