В Москве водители больше не смогут безнаказанно скрывать номера машин

112: лихачи больше не смогут купить гаджеты для скрытия автономеров в Москве

В Москве запретили сайты по продаже устройств для сокрытия автомобильных номеров. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Перовский суд запретил более 20 сайтов, на которых продавались данные устройства», – говорится в публикации.

По данным канала, причина в том, что на подобных сайтах публиковались инструкции по незаконной установке измененных государственных номеров. В результате водители чувствовали себя безнаказанно, нарушая ПДД, поскольку знали, что могут уйти от ответственности.

