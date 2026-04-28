В Москве водители больше не смогут безнаказанно скрывать номера машин

В Москве запретили сайты по продаже устройств для сокрытия автомобильных номеров. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Перовский суд запретил более 20 сайтов, на которых продавались данные устройства», – говорится в публикации.

По данным канала, причина в том, что на подобных сайтах публиковались инструкции по незаконной установке измененных государственных номеров. В результате водители чувствовали себя безнаказанно, нарушая ПДД, поскольку знали, что могут уйти от ответственности.

До этого сообщалось, что в Москве поездки на самокатах и велосипедах ограничили до улучшения погодных условий. Операторы каршеринга также ограничили водителям доступ к автомобилям на летней резине. В Дептрансе водителям личных самокатов и велосипедов посоветовали отказаться от поездок, а для передвижения использовать городской транспорт.

Ранее на МКАД началась стрельба.

 
Мощный пожар на НПЗ, посевная под угрозой срыва и цены на шашлык перед майскими. Что нового к утру 28 апреля
