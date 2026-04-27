В России продают редчайший автомобиль времен СССР

В Ростове-на-Дону на продажу выставили редкий автомобиль времен СССР. Речь идет о милицейском ВАЗ-2103, собранном в 1974 году, пишет «Российская газета».

Продавец машины утверждает, что она находится в отличном состоянии, имеет оригинальную заводскую раскраску и герб милиции. Под капотом у ВАЗ-2103 1,5 литровый двигатель, который выдает 75 лошадиных сил. Автомобиль стоит на учете и полностью исправен. Его цена — 7,5 млн рублей.

В «Российской газете» отметили, что служебные машины крайне редко встречаются в первозданном виде. В издании допустили, что это может быть приближенная к оригиналу копия, ценность которой крайне мала. Согласно карточке товара, машина уже сменила трех владельцев, а нынешний хозяин владеет ей всего месяц.

До этого в Московской области на продажу выставили новый советский седан ГАЗ-24-10 «Волга» 1987 года выпуска. Машина проехала всего 500 километров и хранилась в гараже. Автомобиль оснащен четырехступенчатой механической коробкой передач. Владелец машины оценил ее в 1,1 млн рублей.

