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В России продают раритетную «Волгу» без пробега

В России выставили на продажу «Волгу» без пробега за миллион рублей
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Andrey 69/Shutterstock/FOTODOM

В Московской области на продажу выставили новый советский седан ГАЗ-24-10 «Волга» 1987 года выпуска, сообщает «Российская газета». Машина проехала всего 500 км и хранилась в гараже.

«На порогах заметны несколько очагов ржавчины, чего владелец не пытается скрыть. На лобовом стекле сохранились бумажки, наклеенные еще на заводе, есть оригинальные колпаки, домкрат, набор инструментов и запаска», — говорится в сообщении «РГ».

Автомобиль оснащен силовым агрегатом 2.4 л. мощностью 90 л.с. и четырехступенчатой механической коробкой передач. Привод задний. Владелец машины хочет выручить от ее продажи 1,1 млн рублей.

До этого житель Новосибирска выставил на продажу редкий автомобиль Chevrolet Caprice за 4 млн рублей. Отмечается, что объявление о продаже появилось на популярном сайте.

Согласно описанию, машина была выпущена в 1975 году. Раритетный автомобиль был кастомизирован в стиле «лоурайдер» с заниженной подвеской. Он оснащен двигателем объемом 6,6 литра мощностью 258 л.с.

Ранее в России выставили на продажу раритетный ВАЗ-2101 с минимальным пробегом.

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