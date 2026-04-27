Россиянин сделал кувырок в воздухе в момент жесткой драки на дороге и попал на видео

В Улан-Удэ на видео попало, как мужчина сделал кувырок в момент избиения

В Улан-Удэ мужчины устроили драку с пистолетом на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Сегодня на Борсоева произошел конфликт между двумя мужчинами. Когда драка, казалось, уже закончилась, один из них достал из-за пазухи оружие и попытался выстрелить. Вероятно, произошла осечка», – говорится в публикации.

Пешеходы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как люди дерутся на проезжей части, при этом в один момент один из мужчин перекидывает своего оппонента, которые делает кувырок в воздухе и падает на асфальт. Далее на записи заметно, как нарушитель достает пистолет и начинает целиться в мужчину.

По данным канала, причины конфликта неизвестны, но до стрельбы дело не дошло. Кроме того, по данному факту сообщений в полицию не поступало, однако правоохранители проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

