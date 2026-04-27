Названа разница в цене на кроссовер Soueast S07 в России и Казахстане

В Казахстане кроссовер Soueast S07 продают на 1,3 млн рублей дешевле, чем в РФ

Российские покупатели переплачивают за кроссовер Soueast S07 более миллиона рублей по сравнению с жителями Казахстана, сообщает Motor.

Как выяснил портал, в Казахстане новый автомобиль 2026 года выпуска в единственной комплектации Flagship можно приобрести за 14 млн тенге, что по текущему курсу составляет около 2,2 млн рублей. Машина оснащается 197-сильным бензиновым 1,6-литровым турбомотором, восьмиступенчатым автоматом и полным приводом.

В России же Soueast S07 в схожей комплектации «Премиум» предлагается за 3,5 млн рублей. Хотя названия версий отличаются, оснащение у них практически одинаковое. Таким образом, разница в цене между двумя странами-участницами ЕАЭС достигает 1,3 млн рублей, или 37%. При этом в России базовые версии «Престиж» стартуют с отметки 3,4 млн рублей, но речь там идёт об автомобилях 2024 года выпуска, тогда как казахстанские дилеры предлагают только свежие машины 2026 года.

Soueast S07 появился на российском рынке в конце 2024 года, все автомобили адаптированы для зимы: есть обогрев сидений, руля, лобового стекла и форсунок. Даже в базе кроссовер получает два 12,3-дюймовых дисплея, кожаный салон, климат-контроль, аудиосистему Sony, беспроводную зарядку, панорамную крышу и 20-дюймовые колёсные диски.

