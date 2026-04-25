Элитная иномарка влетела в «дачу Берии» в Москве

Автомобиль Porsche Taycan врезался в забор исторической усадьбы в московском районе Сокольники. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным телеканала РЕН ТВ, ДТП произошло в 5-м Лучевом просеке возле исторического здания, которое некоторые в Москве называют «дачей Берии».

Информация о пострадавших отсутствует. Судя по фото с места происшествия, опубликованному «112», элитная иномарка получила повреждения.

Усадьба была построена в начале XX века архитектором Самуилом Айзиковичем для купца 1-й гильдии П. Цигеля. В 1918 году здание национализировали, в разное время там находились детский туберкулезный санаторий и студия дубляжа и видеопроката ВПТО «Видеофильм».

До этого в Москве белый легковой автомобиль с красными номерами, которые устанавливаются на машинах иностранных консульств или посольств, протаранил вход метро на станции «Пражская». Инцидент произошел с внедорожником Kia Sportage. Код его номеров свидетельствует о принадлежности представительству Азербайджана.

Ранее в Подмосковье автобус въехал в школу.