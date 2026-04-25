Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Элитная иномарка влетела в «дачу Берии» в Москве

112: Porsche Taycan протаранил забор исторической усадьбы в Москве
Телеграм-канал «112»

Автомобиль Porsche Taycan врезался в забор исторической усадьбы в московском районе Сокольники. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным телеканала РЕН ТВ, ДТП произошло в 5-м Лучевом просеке возле исторического здания, которое некоторые в Москве называют «дачей Берии».

Информация о пострадавших отсутствует. Судя по фото с места происшествия, опубликованному «112», элитная иномарка получила повреждения.

Усадьба была построена в начале XX века архитектором Самуилом Айзиковичем для купца 1-й гильдии П. Цигеля. В 1918 году здание национализировали, в разное время там находились детский туберкулезный санаторий и студия дубляжа и видеопроката ВПТО «Видеофильм».

До этого в Москве белый легковой автомобиль с красными номерами, которые устанавливаются на машинах иностранных консульств или посольств, протаранил вход метро на станции «Пражская». Инцидент произошел с внедорожником Kia Sportage. Код его номеров свидетельствует о принадлежности представительству Азербайджана.

Ранее в Подмосковье автобус въехал в школу.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
