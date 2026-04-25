В США поезд врезался в остановившийся на переезде грузовик

Поезд врезался в грузовой автомобиль в Соединенных Штатах. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Машина остановилась посреди железнодорожного переезда прямо перед приближающимся поездом. Машинист не успел затормозить, поэтому состав протаранил прицеп грузовика и протащил его по путям. Всего за секунду до столкновения водитель фуры успел выскочить из кабины.

«Власти сообщили, что никто не пострадал», — подчеркнули журналисты.

23 апреля в российском городе Сургуте столкнулись автомобиль и тепловоз. ДТП произошло на железнодорожном переезде в районе улицы Трубной. За рулем машины находилась женщина 1986 года рождения, ее транспортное средство врезалось в один из вагонов состава. В результате аварии никто не пострадал, установить все причины и обстоятельства случившегося поручили сотрудникам правоохранительных органов.

15 апреля два человека пострадали при столкновении грузового поезда и фуры на железнодорожном переезде на станции Комсомольская в Краснодарском крае. Травмы получили водитель и пассажир автомобиля, выехавшего на пути перед приближающимся составом.

Ранее в Хабаровском крае машина попала под локомотив.

 
Квоты в вузах для вдов бойцов СВО, новые правила проверки чиновников и штрафы за средний палец. Главное за 25 апреля
