Россиянам рассказали, как снижение ключевой ставки повлияет на автокредиты

Эксперт Марголин: сдержанное снижение ставки ЦБ мешает росту рынка автокредитов
Нина Зотина/РИА Новости

Снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п. сохраняет риски нового роста цен. Подобная сдержанность препятствует полноценному «оживлению» рынку автокредитования и его возвращению к активному росту. Об этом газете «Известия» сообщил руководитель продаж платформы «еКредит» (входит в «Авто.ру») Никита Марголин.

Согласно данным платформы, с января по март 2026 года средняя ставка по автокредитам на новые машины в РФ снизилась на 0,4 п. п. — до 10,7%, при этом средняя стоимость нового автомобиля осталась практически прежней, составив 2,76 миллионов рублей.

При этом, по словам эксперта, процент одобрения заявок автокредитов в увеличился, достигнув 74%. В то же время средняя сумма снизилась до 1,86 миллионов рублей.

В сегменте автомобилей с пробегом уровень одобрения заявок по автокредитам в I квартале 2026 года составил 63%. Средняя ставка по автокредитам на транспортное средство с пробегом в марте была на уровне 21,54%.

Специалист также добавил, что средняя сумма займа выросла на 5,4%, составив 1,55 миллион рублей, а средняя стоимость автомобиля поднялась на 4,6%, до 1,91 миллионов рублей.

ЦБ на заседании 24 апреля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5%. Решение регулятора совпало с консенсус-прогнозом «Газеты.Ru».

