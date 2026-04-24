Спрогнозированы ставки по ипотеке после решения ЦБ

Глава ТПП РФ Катырин: ставки по ипотеке составят 20% в ближайший месяц

Ставки по рыночной ипотеке в России в ближайший месяц могут находиться в диапазоне 17,5–20% годовых. Для заемщиков с хорошей кредитной историей и по отдельным банковским программам ставки могут быть ближе к нижней границе, сказал «Газете.Ru» глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

«После снижения ключевой ставки кредиты будут дешеветь медленнее, чем вклады. Банки быстрее пересматривают доходность депозитов, а по займам действуют осторожнее, потому что учитывают не только ключевую ставку ЦБ, но и риски конкретного заемщика, стоимость привлечения денег, долговую нагрузку населения и требования к капиталу. По ипотеке и потребительским кредитам снижение ставок будет более плавным, чем по вкладам. Банки осторожнее меняют условия по кредитам, поскольку оценивают не только ключевую ставку, но и риск заемщика, стоимость фондирования, уровень долговой нагрузки населения и требования к капиталу», — отметил Катырин.

Согласно информации ЦСР, средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке в настоящее время достигают 19,5–20,6% годовых: на первичном рынке — примерно 20–20,5%, на вторичном — приблизительно 19,8–20,5%.

ЦБ на заседании 24 апреля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5%. Решение регулятора совпало с консенсус-прогнозом «Газеты.Ru».

К чему приведет снижение ключевой ставки до 14,5% — в нашем материале.

Ранее россиян предупредили о новом снижении ставок по вкладам.

 
Скоро коммуналка бешено подорожает — можно ли хоть как-то снизить платежи за ЖКУ законно
