Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Автомобили

Эксперт заявил о неизбежном расширении зон платных парковок в городах России

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В российских городах в ближайшие годы неизбежно расширение зон платных парковок, так как они позволяют значительно улучшить ситуацию с загруженностью улиц, особенно в городских исторических центрах. Также они помогают решить проблему строительства новых районов, которые часто не учитывают требования к числу стоянок, объяснил автоэксперт, главред журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он напомнил, что активно создаются новые платные парковки в Москве, Московской области, других городах.

«Это, наверное, в какой-то степени неизбежно по банальной причине — на всех парковочных мест не хватает, — пояснил Кадаков. — Если мы берем центры, особенно крупных городов, то, конечно, они возникли и архитектурно сложились в стародавние времена, когда либо автомобилей не было, либо никто не предполагал, что когда-то их будет такое количество».

При этом зачастую платные парковки создают даже там, где в них нет необходимости — это связано с тем, что они приносят бюджету доход, отметил эксперт. В пример он привел ситуацию, когда сначала на определенной территории появляется платная парковка, а потом водители начинают оставлять машины на бесплатных зонах. В итоге там устанавливают знаки «Парковка запрещена», штрафуют автовладельцев за нарушения. Для предотвращения въезда во дворы устанавливают шлагбаумы.

«На этом очень хорошо поднимаются все, от производителей знаков и шлагбаумов до операторов, — объяснил автоэксперт. — А автомобилистам, конечно, становится тяжело. Поэтому пока конца и края у этого процесса не видно».

По мнению Кадакова, эффект от создания платных парковок, однако, нельзя считать однозначно положительным или отрицательным, так как есть в этом и плюсы, и минусы. В том числе такие стоянки позволили исключить случаи «вакханалии», когда машины оставлялись везде, где попало, включая газоны. Города стали выглядеть более опрятно, администрирование парковочного пространства сыграло в пользу более цивилизованной организации пространства, заключил эксперт.

До этого в Минтрансе Подмосковья сообщили о создании платных парковок еще в восьми городах региона. По данным ведомства, на 11 региональных дорогах будет организовано 475 машиномест с учетом мест для инвалидов. Новые парковки появятся в Балашихе, Домодедове, Дмитрове, Ивантеевке, Зарайске, Озёрах, Пушкино и Серпухове. Все средства, полученные с платных парковок, реализуют в работах по благоустройству и организации дорожного движения в городских и муниципальных округах.

Ранее в Госдуме обратились к регионам по поводу платных парковок.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
