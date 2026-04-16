Водителям рассказали, как изменились продажи ушедших марок

В марте 2026 года продажи ушедших из России автобрендов показали разнонаправленную динамику: лидером по доле осталась Toyota, а наибольший относительный рост зафиксирован у Mazda, Audi и Nissan. Об этом сообщает автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев в своем Telegram-канале.

«Решил посмотреть как изменились продажи топ-12 ушедших брендов в марте 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доли ушедших брендов, март 2026г: Toyota – 2,7%, Mazda – 1,85%, BMW – 1,62%, Volkswagen – 1,27%, Audi – 1,21%, Mercedes-Benz – 1,01%, Škoda – 0,81%, Honda – 0,58%, Kia – 0,58%, Lexus – 0,51%, Hyundai – 0,47%, Nissan – 0,36%», – отмечает эксперт.

По его словам, самый большой относительный рост среди брендов показала Mazda: 1 931 автомобиль (+1 196%). На втором месте — Audi с результатом 1 260 машин (+800%). Третью строчку занял Nissan: 379 единиц (+521%).

