Российский чемпион разбился в ДТП в Таиланде, узнав о кончине отца от мошенников

Чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу Александр Пожидаев разбился в аварии в Таиланде после звонка мошенников, сообщивших о кончине отца. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

«Александр получил тяжелую черепно-мозговую травму, множественные переломы и повреждения внутренних органов. Пожидаева подключили к ИВЛ, но позже у него остановилось сердце», – говорится в публикации.

По данным канала, перед ДТП водителю позвонили мошенники, которые сообщили о кончине отца и упрекнули мужчину в том, что он не приехал на церемонию прощания. Спортсмен поверил злоумышленникам и «на эмоциях рванул» на байке по ночной Паттайе и попал в аварию. На размещенных в сети кадрах видно, что после столкновения водитель упал на проезжую часть, а его транспорт отлетел в сторону.

До этого пассажир Lada снял на видео последние секунды своей жизни. ДТП произошло в Краснодаре, когда двое мужчин решили поставить рекорд. На записи видно, как через несколько секунд после рекордного набора скорости машина попадает в ДТП.

Ранее иномарка с россиянином пробила бетонный блок и попала на видео.

 
