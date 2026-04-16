Авто превратилось в груду металла: появились кадры с места ДТП, в котором разбились люди

Mash: легковушка с подростком влетела в столб в Приангарье

В Иркутской области 18-летний водитель влетел в столб на легковом автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Предварительно, он съехал на «Королле» с дороги и врезался в опору ЛЭП недалеко от поселка Баяндай <...> Машина превратилась в груду металла. Две пассажирки (17 и 18 лет) чудом выжили, сейчас они в больнице», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта отсутствует крыша, стекла, двери, смят кузов и разбит бампер. По данным канала, в результате произошедшего водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого пассажир Lada снял на видео последние секунды своей жизни. ДТП произошло в Краснодаре, когда двое мужчин решили поставить рекорд. На записи видно, как через несколько секунд после рекордного набора скорости машина попадает в ДТП. Сообщается, что водитель не успел сбросить скорость и при повороте направо на перекрестке врезался в здание автомойки.

Ранее иномарка с россиянином пробила бетонный блок и попала на видео.