Эксперт объяснил запрет на дешевую автомобильную резину в РФ

Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер» Дмитрий Гусев в эфире радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал новость о том, что с отечественного рынка может исчезнуть до трети наиболее дешевых автомобильных шин.

Эксперт подчеркнул, что в Россию поставляется продукция с пониженными экологическими требованиями, поэтому действующие нормативы необходимо менять.

«Формальдегиды и разные вещества есть везде в покрышках, но вопрос нормативного содержания, сколько чего. Должны быть какие-то нормативные требования к содержанию, которое не наносит ущерб для организма. Действующие нормативы нужно снижать, этим пользуются поставщики, которые большим объемом поставляют продукцию с пониженными экологическими требованиями», — сказал Гусев.

Как сообщает газета «Известия», Минпромторг предложил кабинету министров запретить резину для автомобилей, в которой содержится много полициклических ароматических углеводородов, то есть канцерогенов, которые выделяются в виде токсичной пыли при износе покрышек.

По плану ведомства, эта мера будет направлена на защиту здоровья граждан и поддержку отечественных производителей. При этом эксперты отмечают, что россияне начнут массово переходить на продукцию, бывшую в употреблении, и реже будут менять шины.

