Видео: Audi с младенцем опрокинулось в серьезной аварии в Обнинске

В Обнинске Audi с младенцем перевернулось в жестком ДТП и попало на видео

В городе Обнинске Калужской области иномарка с младенцем в салоне перевернулась, уходя от ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

«Авария произошла, когда водитель ВАЗа при повороте налево не заметил встречную «Ауди». Женщина попыталась уйти от столкновения и съехала в кювет, перевернувшись. Столкновения удалось избежать. За рулем была молодая мама - в машине младенец», – говорится в публикации.

Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, что в момент аварии иномарка вылетела в кювет и приземлилась на крышу. Audi получила повреждения: у транспорта смят кузов. По данным канала, на место прибыли сотрудники экстренных медицинских служб, которые осмотрели водителя и пассажира: в результате произошедшего никто не пострадал.

