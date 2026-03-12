Учительница вывела колонну машин из сильного бурана в Сибири

В Алтайском крае учительница прошла 4 км в сильный буран и вывела колонну машин

В Алтайском крае учительница из села Теренколь, Мария Бедрина, вывела колонну машин из бурана. Женщина прошла пешком перед колонной, чтоб указать путь автомобилистам, сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

«На трассе Аксу — Павлодар, что в 100 км от границы с Алтайским краем, женщина прошла пешком около 4 километров в сильный буран, помогая автомобилистам выбраться из снежной метели», — пишет Telegram-канал.

Как отмечается, из-за почти нулевой видимости машины двигались, ориентируясь на человека, который шел впереди колонны. Сначала Бедрина помогла своей семье, а затем решила вывести и другие автомобили. Когда видимость улучшалась, она садилась в машину, а при ухудшении снова шла впереди, чтобы водители могли ориентироваться на нее.

Авторы Telegram-канала уточняют, что учительница возвращалась домой из больницы после визита к дочери, которая недавно родила ей внучку.

