Последние секунды жизни россиян на Lada попали на видео

В Московской области произошло серьезное ДТП с участием Lada и Газели. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

»Подмосковье, г.о.Воскресенск. Деревня Ивановка», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как Lada выезжает на встречную полосу движения и врезается в Газель. От удара транспорт разбивается, а его детали разлетаются по проезжей части.

По данным канала, в результате ДТП люди получили травмы, несовместимые с жизнью. О состоянии пострадавших не сообщается.

До этого ребенок пострадал в жестком ДТП в Ингушетии. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автобус на скорости врезается в автомобиль, который отлетает и начинает вращаться. На записи также заметно, что в момент столкновения детали от машин разлетелись по проезжей части. Автобус и легковой автомобиль получили серьезные повреждения.

Ранее в Москве-реке обнаружили автомобиль.