Последние секунды жизни водителя авто попали на видео в Ингушетии

В Ингушетии на видео сняли жесткое ДТП, в котором не выжила женщина

В Ингушетии девять человек пострадали в момент столкновения автобуса и автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Трагедия произошла в селе Верхние Ачалуки. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским микроавтобусом», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автобус на скорости врезается в автомобиль, который отлетает и начинает вращаться. На записи также заметно, что в момент столкновения детали от машин разлетелись по проезжей части. Автобус и легковой автомобиль получили серьезные повреждения.

По данным канала, в результате произошедшего водительница легковой машины получила травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, девять человек, в том числе ребенок, пострадали: прибывшие медики доставили их в больницу. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

