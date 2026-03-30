Контрабандисты прорвали российскую таможню на фурах с санкционным товаром

В Калужской области завели дело после угона фур с санкционным товаром с таможни

В Калужской области возбудили дело после угона грузовиков с санкционной продукцией из зоны таможенного контроля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным ведомства, преступники неоднократно ввозили в Россию запрещенные товары. Грузовики с продукцией на сумму более 3 млн рублей были задержаны и помещены на хранение в зону таможенного контроля.

Злоумышленники проникли в помещение и угнали большегрузы с товаром, протаранив ограждение таможни. Подозреваемых задержали по горячим следам. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой в крупном размере».

До этого сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали иностранца из Индии, который пытался нелегально ввезти в Россию более тысячи ювелирных изделий. При личном досмотре в карманах его одежды нашли украшения и драгоценные камни в фасовочных пакетах. Экспертиза установила, что украшения изготовлены из золотого сплава 750, 585 и 375 пробы, а драгоценные и полудрагоценные камни – это бриллианты, танзаниты, турмалины, топазы, кварцы, адуляры, бериллы, гранаты, корунды.

Иностранец пояснил, что якобы вез драгоценности в подарок друзьям и знакомым. Стоимость «подарков» специалисты оценили в 9,4 млн рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.

Ранее таможенники задержали россиянку, вернувшуюся из Китая с редкими кораллами.