Туристку задержали в российском аэропорту за ввоз сувениров из Китая

Россиянку задержали в аэропорту Красноярска за ввоз кораллов из Китая. Об этом сообщило Сибирское таможенное управление Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Жительница региона прилетела в Красноярск рейсом из китайского города Санья. 39-летняя женщина прошла через зеленый коридор и заявила, что не имеет товаров, подлежащих декларированию.

Однако в ее рюкзаке нашли 25 кораллов, которые эксперты отнесли к отряду Мадрепоровые. Эта разновидность находится под угрозой исчезновения и подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), поэтому их перемещение возможно только с разрешительными документами.

Туристка заявила, что не знала правил ввоза таких объектов, поэтому документов и декларации не оформляла. Красноярская таможня возбудила административное дело по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ за недекларирование товаров. По решению суда сувениры были конфискованы.

Ранее российского студента осудили за незаконный ввоз психотропных таблеток из Индии.