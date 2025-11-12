На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Туристку задержали в российском аэропорту за ввоз сувениров из Китая

Таможенники задержали россиянку, вернувшуюся из Китая с редкими кораллами
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Россиянку задержали в аэропорту Красноярска за ввоз кораллов из Китая. Об этом сообщило Сибирское таможенное управление Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Жительница региона прилетела в Красноярск рейсом из китайского города Санья. 39-летняя женщина прошла через зеленый коридор и заявила, что не имеет товаров, подлежащих декларированию.

Однако в ее рюкзаке нашли 25 кораллов, которые эксперты отнесли к отряду Мадрепоровые. Эта разновидность находится под угрозой исчезновения и подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), поэтому их перемещение возможно только с разрешительными документами.

Туристка заявила, что не знала правил ввоза таких объектов, поэтому документов и декларации не оформляла. Красноярская таможня возбудила административное дело по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ за недекларирование товаров. По решению суда сувениры были конфискованы.

Ранее российского студента осудили за незаконный ввоз психотропных таблеток из Индии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами