Правительство предложило вернуть «тревожные кнопки» в автомобили россиян

Минпромторг России предложил вернуть с 1 апреля 2026 года обязательную установку устройств вызова экстренных оперативных служб, которые также называют «тревожными кнопками» или «кнопками SOS». Прежде для техники, ввозимой физлицами, вводился временный мораторий, позволявший не устанавливать это устройство.

Как отмечает ТАСС, изучивший пояснительную записку к документу, в автомобилях, у которых нет УВЭОС, пострадавшие люди не могут воспользоваться вызовом экстренных оперативных служб через систему «ЭРА-ГЛОНАСС», поэтому их жизнь и здоровье подвергаются дополнительной опасности.

Сейчас устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) обязаны ставить на импортируемые в страну машины только юридические лица и индивидуальные предприниматели. С отменой моратория для физлиц легализация импортной техники станет дороже.

Впрочем, в 2026 году новые автомобили в России вновь подорожают и по другим причинам. Такой прогноз в ходе круглого стола «Ридуса» по итогам уходящего года в автопроме дал руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Рост цен, по его словам, произойдет из-за роста НДС и утилизационного сбора, а также изменения правил ввоза машин мощностью свыше 160 лошадиных сил.

«Я думаю, эти факторы окажут достаточно серьезное влияние на рынок, и он еще немного сократится», — сказал Шкуматов.

Согласно его подсчетам, в текущем году продажи новых машин в РФ составят порядка 1,3 миллиона единиц. В 2026-м же будет реализовано около 1,150 миллиона штук, спрогнозировал эксперт.

