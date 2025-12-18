На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Правительство предложило вернуть «тревожные кнопки» в автомобили россиян

Минпромторг хочет возобновить установку кнопок SOS на ввозимые физлицами авто
true
true
true
close
ЭРА-ГЛОНАСС

Минпромторг России предложил вернуть с 1 апреля 2026 года обязательную установку устройств вызова экстренных оперативных служб, которые также называют «тревожными кнопками» или «кнопками SOS». Прежде для техники, ввозимой физлицами, вводился временный мораторий, позволявший не устанавливать это устройство.

Как отмечает ТАСС, изучивший пояснительную записку к документу, в автомобилях, у которых нет УВЭОС, пострадавшие люди не могут воспользоваться вызовом экстренных оперативных служб через систему «ЭРА-ГЛОНАСС», поэтому их жизнь и здоровье подвергаются дополнительной опасности.

Сейчас устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) обязаны ставить на импортируемые в страну машины только юридические лица и индивидуальные предприниматели. С отменой моратория для физлиц легализация импортной техники станет дороже.

Впрочем, в 2026 году новые автомобили в России вновь подорожают и по другим причинам. Такой прогноз в ходе круглого стола «Ридуса» по итогам уходящего года в автопроме дал руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Рост цен, по его словам, произойдет из-за роста НДС и утилизационного сбора, а также изменения правил ввоза машин мощностью свыше 160 лошадиных сил.

«Я думаю, эти факторы окажут достаточно серьезное влияние на рынок, и он еще немного сократится», — сказал Шкуматов.

Согласно его подсчетам, в текущем году продажи новых машин в РФ составят порядка 1,3 миллиона единиц. В 2026-м же будет реализовано около 1,150 миллиона штук, спрогнозировал эксперт.

https://www.gazeta.ru/auto/news/2025/12/16/27426109.shtml

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами