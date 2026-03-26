ДТП парализовало КАД

В Петербурге автомобили разбились на КАД и парализовали проезд

В Санкт-Петербурге автомобили с людьми разбились на КАД в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Жесткое ДТП на КАД: китайский кроссовер на высокой скорости столкнулся с грузовиком перед съездом на Пискаревский проспект. Exeed получил серьезнейшие повреждения», – говорится в публикации.

По данным канала, водитель кроссовера получил травмы средней степени тяжести. На месте ДТП образовался автомобильный затор в четыре километра. На опубликованных в сети фото видно, что машины получили повреждения.

До этого последние секунды жизни москвича, изрезавшего свою возлюбленную, попали на видео в Подмосковье. Мужчина, который нанес несколько ножевых ранений москвичке, в тот же день загорелся в аварии с фурой.

Видеорегистратор большегруза запечатлел инцидент. На записи видно, как белый автомобиль резко выезжает на встречную полосу движения и едет на фуру. По данным канала, в момент столкновения автомобиль загорелся. СК Москвы возбудил уголовное дело.

Ранее появилось видео с месте жесткой аварии в Приморье.