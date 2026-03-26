«Разорвало в клочья»: появилось видео с месте жесткой аварии в Приморье

В Приморье на видео сняли разбитые иномарки после серьезного ДТП

В Приморской крае две иномарки разбились в серьезном ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Одну из машин разорвало в клочья. Авария случилась этой ночью в Большом камне. Пишут, что столкнулись Patrol и Infinity», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на проезжей части стоят две поврежденные машины, при этом автомобильные детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что на место аварии прибыли спасатели.

По данным канала, в результате произошедшего один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, еще несколько – пострадали.

