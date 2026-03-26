В ЛНР при съезде автобуса с трассы в частное подворье пострадали мать и ребенок

Четыре человека пострадали из-за автобуса, врезавшегося в жилой дом в Марковке

Автобус, следовавший из Москвы в Стаханов, съехал с трассы в частное подворье в населенном пункте Марковка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко, заявление которой опубликовано в Telegram-канале правительства ЛНР.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Это два пассажира автобуса и мать с семилетним ребенком, проживающие в доме. Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи доставили пострадавших в медицинское учреждение для оказания всей необходимой помощи.

«Один из пострадавших госпитализирован в хирургическое отделение, еще одного направим в ЛРКБ (Луганскую республиканскую клиническую больницу. — «Газета.Ru») для дообследования», — добавила Пащенко.

23 марта на северо-западе Москвы столкнулись автобус и грузовой автомобиль. ДТП произошло на 72-м км Московской кольцевой автомобильной Дороги (МКАД). В момент аварии в салоне автобуса находились более 20 человек, семь из них получили травмы. В том числе среди пострадавших была беременная женщина.

Ранее в Екатеринбурге легковушка «не поймала занос» и врезалась в автобус.