Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Появились кадры с места ДТП на МКАД, в котором пострадала беременная женщина

На МКАД на видео сняли последствия ДТП, парализовавшего движение

В Москве на МКАД столкнулись грузовик и автобус, перевозивший пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Кадры ДТП на МКАДе, в результате которого несколько человек получили травмы. Все пострадавшие — взрослые. Их уже осмотрели медики, тяжелых травм нет», – говорится в публикации.

На размещенной в сети записи видно, что на место аварии прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов. В результате ДТП движение транспорта было затруднено, поскольку поврежденные автомобили, автобус и грузовик, заняли одну из полос на проезжей части.

Инцидент произошел на 72-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги. В момент аварии в салоне автобуса находились более 20 человек, при этом семь — пострадали.

До этого в Петрозаводске машины разбились на перекрестке. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобили сталкиваются на пешеходном переходе. От удара машины отбрасывает в стороны, а их детали разлетаются по проезжей части.

Ранее в Сочи столкнулись экскурсионный и школьный автобусы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
