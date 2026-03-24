Появились кадры с места ДТП на МКАД, в котором пострадала беременная женщина

В Москве на МКАД столкнулись грузовик и автобус, перевозивший пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Кадры ДТП на МКАДе, в результате которого несколько человек получили травмы. Все пострадавшие — взрослые. Их уже осмотрели медики, тяжелых травм нет», – говорится в публикации.

На размещенной в сети записи видно, что на место аварии прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов. В результате ДТП движение транспорта было затруднено, поскольку поврежденные автомобили, автобус и грузовик, заняли одну из полос на проезжей части.

Инцидент произошел на 72-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги. В момент аварии в салоне автобуса находились более 20 человек, при этом семь — пострадали.

