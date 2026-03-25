В Подмосковье перевернулась машина с детьми

В Московской области автомобиль с детьми опрокинулся в серьезной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«В Солнечногорске, рядом с деревней Соколово, произошла авария. Женщина за рулем наехала на тросовое ограждение, после чего машина перевернулась. В момент ДТП в автомобиле находились четверо детей и сама водительница», – говорится в публикации.

На кадрах с места аварии видно, что на обочине дороги стоит поврежденный автомобиль: у транспорта смят кузов, разбит капот, бампер и стекла, а его детали разлетелись по проезжей части. На фото также заметно, что на месте столкновения собрались люди.

