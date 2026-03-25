Аналитик рассказал о падении продаж одной марки автомобилей

Глава агентства «Автостат», аналитик Сергей Целиков сообщил в своем Telegram-канале, что продажи автомобилей китайской марки Soueast в России упали в 4,5 раза с начала 2026 года.

Согласно информации Целикова, в период с января по февраль 2026 года на учет было поставлено всего 76 новых автомобилей. За аналогичный период 2025 года на учет поставили 354 автомобиля марки Souest.

Марка предлагает две модели автомобилей — S07 и S09. В 2025 году большей популярностью пользовалась модель S07 (75% продаж), в 2026 году — S09 (80% продаж). Целиков подчеркнул, что пока не было продано ни одного автомобиля 2026 года выпуска.

По словам аналитика, ему непонятны перспективы марки Souest на российском рынке. Представители китайского бренда утверждают, что продолжают поставлять в Россию машины и продавать их.

Накануне Целиков писал, что в течение января и февраля 2026 года в России было зарегистрировано 575 новых автомобилей Lynk & Co и 96 Nordcross. Целиков отметил, что второй бренд был создан специально для российского рынка, но отличается от первого лишь шильдиками.

Основной объем продаж Lynk & Co в России (97%) приходится на флагманскую модель Lynk & Co 900 — крупный гибридный кроссовер, который дилеры предлагают в среднем за 7,5–9,5 млн рублей. По словам аналитика, среди ввезенных в страну новых автомобилей марки отмечен электрокар Z10 — тогда как в 2026 году был зарегистрирован один такой экземпляр.

Ранее в Москве на видео попал суперкар Lamborghini Revuelto в сопровождении ДПС и Aurus.