Россиянам рассказали, как правильно хранить зимние шины

Хранить зимние автомобильные шины можно как в гараже, так и на балконе или в специализированном центре. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал автоэксперт портала «Колеса.ру» Евгений Балабас.

По словам эксперта, у автомобильных шин есть оптимальные условия хранения, которые иногда невозможно обеспечить в гараже. В таком случае резину можно оставить и на балконе.

«30 градусов жары, которые летом бывают на застекленном балконе городской квартиры — это, наверное, не самая оптимальная температура для хранения резины, но тем не менее существенно на ее срок жизни и характеристики это не повлияет. Просто по той причине, что резина быстрее выйдет из строя естественным путем в результате истирания фрикционного слоя и ламелей — до того, чтобы неблагоприятные условия хранения на нее повлияли, мы просто не дойдем», — объяснил он.

При этом специалист подчеркнул, что необходимо помнить, что шины можно хранить в стопке в горизонтальном виде лишь в том случае, если они надеты на накаченные колеса. Однако если резину сняли с дисков, то ее нужно размешать только в вертикальном положении. Для того чтобы улучшить условия хранения автоэксперт посоветовал обработать зимние шины силиконом, который защищает их от ультрафиолета, иссыхания, а также потери пластификаторов.

Тем, у кого нет подходящего для хранения резины места, рекомендуется оставить шины в специализированном центре.

В пресс-службе Роскачества до этого говорили, что менять зимние автомобильные шины на летние следует после наступления стабильной среднесуточной температуры выше +5°С. При этом перед визитом к мастеру важно проверить состояние резины, которая хранилась до летнего сезона.

