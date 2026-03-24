Volkswagen отзывает по всему миру свои электромобили из-за угрозы возгорания

Автоконцерн Volkswagen и предприятие Cupra (дочернее предприятие испанского автопроизводителя SEAT, входящего в Volkswagen Group) отзывают более 94 тыс. своих электромобилей по всему миру из-за угрозы возгорания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные базы Федерального управления автомобильного транспорта ФРГ (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA).

По информации ведомства, отзыву подлежат модели VW - ID.3, ID.4, ID.5 и ID.Buzz, выпущенные с 24 июня 2023 года по 23 августа 2024 года, и Cupra Born, произведенные с 7 февраля 2022 года по 21 апреля 2024 года.

В KBA сообщили, что модули в высоковольтной аккумуляторной батарее могут привести к снижению запаса хода машины и даже возгоранию. Об инцидентах, в результате которых из-за неисправности пострадали люди, не сообщается.

Таким образом, решение компании коснется около 75 тыс. электромобилей Volkswagen и еще около 19 тыс. Cupra.

