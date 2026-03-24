«Проезд полностью перекрыт»: в Петербурге ДТП парализовало движение авто

На юге Санкт-Петербурга движение транспорта парализовано из-за аварии с фурой. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«ДТП с участием фуры на Колпинском шоссе — проезд полностью перекрыт. Авария произошла на перекрестке с Промышленной улицей», – говорится в публикации.

На кадрах с места ДТП видно, что фура полностью заблокировала проезжую часть, врезавшись при этом в легковую машину. По словам очевидца, водители не дожидаются автомобильного затора: разворачиваются и едут в объезд. О пострадавших в аварии не сообщается.

