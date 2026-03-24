«Проезд полностью перекрыт»: в Петербурге ДТП парализовало движение авто

На юге Санкт-Петербурга движение транспорта парализовано из-за аварии с фурой. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«ДТП с участием фуры на Колпинском шоссе — проезд полностью перекрыт. Авария произошла на перекрестке с Промышленной улицей», – говорится в публикации.

На кадрах с места ДТП видно, что фура полностью заблокировала проезжую часть, врезавшись при этом в легковую машину. По словам очевидца, водители не дожидаются автомобильного затора: разворачиваются и едут в объезд. О пострадавших в аварии не сообщается.

До этого в Петрозаводске машины разбились на перекрестке. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобили сталкиваются на пешеходном переходе. От удара машины отбрасывает в стороны, а их детали разлетаются по проезжей части. На записи также заметно, что в результате ДТП машины получили повреждения: у них разбиты кузова, капоты, бамперы и стекла. В результате произошедшего три человека получили травмы.

Ранее появились кадры с места ДТП на МКАД, в котором пострадала беременная женщина.

 
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
