В России рухнули цены на автомобили трех брендов

В России резко упали цены на автомобили трех брендов. Об этом сообщает в мессенджере Max автоэксперт Олег Мосеев, ссылаясь на данные портала CARgument.

Так, Бренд GAC продает со скидкой авто 2025 года. Таким образом, кроссовер GS8 доступнее на 200 тыс. рублей. Evolute снизила цену i-Space на 175 тыс.рублей, однако i-Joy, в свою очередь, увеличилась в стоимости на 49–59 тыс. рублей.

Со скидкой продают и «Москвич 3» 2025 года. Ценник комплектаций Standard Plus упал на 390,4 тыс. рублей, составив 1,56 млн рублей.

До этого сообщалось, что в 2026 году на бывшем заводе Toyota в Шушарах Ленинградской области планируют запустить производство автомобилей под брендом Senat. Как писало ТАСС, речь идет не об Aurus Senat, а об отдельной марке.

В конце прошлого года первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что все оставленные иностранными компаниями автозаводы начнут работать до лета 2026 года. 80% площадок уже запустили свои линейки. Среди ключевых площадок, запуск которых ожидается в 2026 году, — бывшие заводы Toyota в петербургских Шушарах и Volkswagen в Нижнем Новгороде

