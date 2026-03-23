Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

В России рухнули цены на автомобили трех брендов

Автоэксперт Мосеев: три бренда снизили цены на автомобили в России
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В России резко упали цены на автомобили трех брендов. Об этом сообщает в мессенджере Max автоэксперт Олег Мосеев, ссылаясь на данные портала CARgument.

Так, Бренд GAC продает со скидкой авто 2025 года. Таким образом, кроссовер GS8 доступнее на 200 тыс. рублей. Evolute снизила цену i-Space на 175 тыс.рублей, однако i-Joy, в свою очередь, увеличилась в стоимости на 49–59 тыс. рублей.

Со скидкой продают и «Москвич 3» 2025 года. Ценник комплектаций Standard Plus упал на 390,4 тыс. рублей, составив 1,56 млн рублей.

До этого сообщалось, что в 2026 году на бывшем заводе Toyota в Шушарах Ленинградской области планируют запустить производство автомобилей под брендом Senat. Как писало ТАСС, речь идет не об Aurus Senat, а об отдельной марке.

В конце прошлого года первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что все оставленные иностранными компаниями автозаводы начнут работать до лета 2026 года. 80% площадок уже запустили свои линейки. Среди ключевых площадок, запуск которых ожидается в 2026 году, — бывшие заводы Toyota в петербургских Шушарах и Volkswagen в Нижнем Новгороде

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
