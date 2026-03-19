На бывшем заводе Toyota могут начать производить люксовые автомобили

В 2026 году на бывшем заводе Toyota в Шушарах Ленинградской области планируют запустить производство автомобилей под брендом Senat. Об этом ТАСС рассказали в деловых кругах.

По информации издания, речь идет не об Aurus Senat, а об отдельной марке.

В конце прошлого года первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что все оставленные иностранными компаниями автозаводы начнут работать до лета 2026 года. 80% площадок уже запустили свои линейки.

Среди ключевых площадок, запуск которых ожидается в 2026 году, — бывшие заводы Toyota в петербургских Шушарах и Volkswagen в Нижнем Новгороде. В связи с этим, он отметил, что власти рассчитывают на увеличение объема российского автомобильного рынка до 2,5 млн к 2030 году.

До этого стало известно, что российские автозаводы наладили выпуск машин китайских марок Jetour, Changan и Soueast. Согласно информации Минпромторга, калининградский завод «Автотор» занимается выпуском трех моделей марки Jetour — компактного кроссовера Dashing, а также среднеразмерного X70 Plus и полноприводного T2.

Ранее на бывшем заводе Mitsubishi в Калуге выпустили юбилейный Haval M6.