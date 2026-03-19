Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

На бывшем заводе Toyota могут начать производить люксовые автомобили

ТАСС: производство автомобилей Senat запустят на бывшем заводе Toyota в Шушарах
mitsan.ru

В 2026 году на бывшем заводе Toyota в Шушарах Ленинградской области планируют запустить производство автомобилей под брендом Senat. Об этом ТАСС рассказали в деловых кругах.

По информации издания, речь идет не об Aurus Senat, а об отдельной марке.

В конце прошлого года первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что все оставленные иностранными компаниями автозаводы начнут работать до лета 2026 года. 80% площадок уже запустили свои линейки.

Среди ключевых площадок, запуск которых ожидается в 2026 году, — бывшие заводы Toyota в петербургских Шушарах и Volkswagen в Нижнем Новгороде. В связи с этим, он отметил, что власти рассчитывают на увеличение объема российского автомобильного рынка до 2,5 млн к 2030 году.

До этого стало известно, что российские автозаводы наладили выпуск машин китайских марок Jetour, Changan и Soueast. Согласно информации Минпромторга, калининградский завод «Автотор» занимается выпуском трех моделей марки Jetour — компактного кроссовера Dashing, а также среднеразмерного X70 Plus и полноприводного T2.

Ранее на бывшем заводе Mitsubishi в Калуге выпустили юбилейный Haval M6.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!