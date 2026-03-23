Стало известно, как часто ошибаются дорожные камеры при фиксации нарушений

Автоэксперт Моржаретто: ошибки дорожных камер в штрафах составляют менее 1%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Дорожные камеры крайне редко допускают ошибки при фиксации нарушений, в общем объеме штрафов такие случаи не превышают 1%. Это объясняется многоуровневой системой фильтрации – после первичной оценки нейросети ее проверяют еще как минимум двое сотрудников-экспертов, рассказал член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ, автоэксперт Игорь Моржаретто Общественной Службе Новостей.

«Сначала искусственный интеллект определяет, было нарушение или нет, и привязывает его к конкретному госномеру автомобиля, сверив с базой. Следующая ступень — это техник, который проверяет картинку, смотрит, все ли нормально, и ставит свою электронную подпись», — отметил специалист.

После этого, по его словам, все изучается сотрудником Госавтоинспекции, который и выносит постановление о штрафе. И только после этого водитель получает «письмо счастья». Ошибки в этой системе крайне редки – по данным столичных Департамента транспорта и ГАИ это лишь сотые доли процента, поэтому оспариваются штрафы крайне редко, подчеркнул Моржаретто.

В то же время на дорогах растет количество камер, на фоне чего повышается и объем собираемых штрафов, повышенных в прошлом году в 2,2 раза, заключил автоэксперт.

До этого юрист Илья Русяев предупредил, что отсутствие лица водителя на снимке дорожной камеры, как правило, не отменяет штраф, поскольку ответственность за нарушение ПДД несет не водитель, а владелец авто. Собственник также может избежать ответственности, если докажет, что машиной пользовался другой человек или она была угнана. Жалобу необходимо подать в течение 10 дней со дня получения постановления о штрафе. Ее можно направить в орган, который вынес штраф, или в суд. В ряде случаев обжаловать решение можно через портал «Госуслуги».

Ранее в Москве умные камеры научились фиксировать еще два типа дорожных инцидентов.

 
