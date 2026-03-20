Lada Vesta можно будет взять по подписке за 1500 рублей в день

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» планирует запустить для клиентов новый сервис — долгосрочную подписку на автомобили Lada. Об этом сообщил автоэксперт Артем Самородов в своем Telegram-канале по итогам дилерской конференции концерна, состоявшейся 19 марта.

Согласно представленной на мероприятии презентации, модель Lada Vesta в комплектации «Драйв» с 1,6-литровым двигателем и вариатором будет доступна для оформления по подписке сроком до 12 месяцев. Управлять ею смогут до трех водителей, а максимальный разрешенный пробег за весь период аренды ограничен 30 тыс. км.

В ежемесячный платеж войдет полный пакет обслуживания: страховые полисы ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание, сезонная смена шин, а также услуги спутниковой охраны.

На презентации указывалась стоимость подписки 39 990 рублей в месяц, но с 20 апреля она повысится до 43 990 рублей. В пересчете на ежедневный тариф это составит около 1500 рублей за сутки.

«Уже скоро условную LADA Vesta можно будет не покупать, а просто взять «по подписке»», — написал Самородов, опубликовав фотографию слайда с презентации «АвтоВАЗа».

Конкретные сроки запуска нового сервиса производителем пока не раскрываются.

Сам формат владения автомобилем по подписке не является абсолютно новым для российского рынка: подобные услуги предлагают некоторые банки и автодилеры. Своя программа подписки есть у отечественного автопроизводителя Sollers, об аналогичной услуге объявлял даже УАЗ. На Западе в ходу также подписка на пользование конкретными сервисами, например, автопилотом.

