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Помощь по подписке: к чему идет автоиндустрия

Илон Маск запустит автопилот по подписке во второй половине 2021 года

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Tesla
Во второй половине 2021 года владельцы электрокаров Tesla могут приобрести подписку на функцию автопилота, объявил Илон Маск. Такие автопроизводители, как General Motors, Volkswagen и Nissan, также предлагают водителям дополнительные функции с ежемесячной оплатой. Эксперты рассказали «Газете.Ru», приживется ли такая схема в отрасли.
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Tesla подключает подписку на автопилот, сообщает портал Mashable. За функцию автономного вождения владельцу электрокара придется оформить ежемесячный платеж или разом заплатить $10000 [около 750 тыс. руб].

Автомобиль с функцией автопилота, или Full Self-Driving [FSD], способен самостоятельно менять полосу движения, пересекать перекрестки, парковаться и выполнять иные маневры за водителя.

Тем не менее, оператор в это время должен находиться за рулем и даже держать на нем руки — это прописано в правилах пользования электрокаром.

Впервые о возможности подписаться на FSD генеральный директор Tesla рассказал в декабре прошлого года. На этой неделе он объявил, что владельцы электрических автомобилей компании смогут оформить подписку на автопилот в течение ближайших нескольких месяцев.

На вопрос одного из пользователей Twitter о том, когда эта опция будет доступна, миллиардер ответил: «Во втором квартале наверняка».

Маск не поделился никакими подробностями о возможной цене подписки на FSD, но некоторые журналисты ожидают, что стоимость будет составлять не менее $100 в месяц.

Полный автопилот — не единственная функция Tesla, доступная по подписке. Так, в начале 2020 года корпорация прекратила бесплатно предоставлять мультимедийные услуги и стала брать за них ежемесячную плату в размере $10. В подписку входят отчет о трафике, игры, потоковая передача музыки и другие функции, требующие доступ к интернету. Основные опции, связанные с навигацией, а также карты до сих пор доступны бесплатно.

Другие автопроизводители также предлагают расширенный функционал за подписку. Сначала многие функции бесплатны, но в конечном итоге водителям приходится платить за них.

Так, например, General Motors планирует предоставлять по подписке систему помощи водителю Super Cruise. К 2023 году эта функция будет доступна в 22 автомобилях производителя. Ежемесячная плата составит $25.

Volkswagen также оказывает подобные услуги. Например, электромобиль ID. 4 дает его владельцу доступ к данным о трафике, может подключаться к Wi-Fi и имеет иные мультимедийные опции. Однако все они являются бесплатными лишь первый месяц, далее цена будет составлять $20 ежемесячно.

Nissan имеет свою собственную передовую систему помощи водителю под названием ProPilot Assist. Однако, в отличие от других автопроизводителей, Nissan не имеет никаких подписок. Чтобы воспользоваться этой функцией, водитель платит один раз и может использовать ее на протяжении всего срока службы автомобиля.

Управляющий партнер салона «Электромобили» Василий Пановицын уверен, что такие подписки — явление временное.

«Подобные подписки будут актуальны какое-то время, пока большинство автомобилей не будут с автопилотом.

В любом случае владение личным автомобилем для массового потребителя будет постепенно уходить в прошлое.

Собственно, уже сейчас такси и каршеринг удобнее и дешевле стоимости владения личным автомобилем», — считает Пановицын.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев уверен, что тема подписок на «сервисы» сейчас чрезмерно перегрета как якобы новой моделью бизнеса, так и многочисленными комментариями крупных консалтинговых компаний и производителей автомобилей.

«Безусловно, формат подписки имеет место, но это отдельный сегмент потребителей. Если в США, Европе, Китае подписка может быть экономичнее владения автомобилем — почему нет? Например, покупая медицинскую страховку, вы тоже в какой-то степени оформляете подписку, и даже если вы заболеете, то вы не волнуетесь, потому что честная страховка все покроет», — привел пример эксперт.

Однако он также отметил, что в медицинской страховке действуют огромное количество условностей, которые способствуют тому, чтобы не помочь клиенту выздороветь, а получить за страховку как можно больше денег. И в этом заключается вся суть всего страхового бизнеса.

Бургазлиев опасается, что та же участь может ждать и подписку на автопилот.

«Смысл отдельной опции автопилота есть только тогда, когда уровень безопасной эксплуатации прототипов беспилотников достигнет 98-99% или, в крайнем случае, аварий будет статистически меньше, чем ДТП с участием водителя-человека. Потом встает вопрос о кибербезопасности таких перевозок, который пока мало кто выносит на широкий стол дискуссий, так как это очень неудобная тема для лоббистов беспилотных автомобилей», — заключил эксперт.

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